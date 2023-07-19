Подмосковье 19 июля 2023, 13:35 Подмосковье получило свыше 170 гектаров земли для строительства дорог и больниц с начала года Пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области

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Свыше 100 участков передали из федеральной в подмосковную собственность с начала года. Их общая площадь составила 175,9 гектара. Землю будут использовать для строительства дорог и социальных объектов.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Наталья Адигамова, землю из федеральной в региональную и муниципальную собственность передают регулярно. Это позволяет строить новые дороги и социальные объекты.

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«Благодаря тесному взаимодействию с коллегами из Росимущества, Минобороны, Управления делами президента РФ и других структур в Подмосковье решаются важные социальные задачи: от строительства дорожной и инженерной инфраструктуры до открытия новых объектов медицины и образования. Любой проект начинается с земли», — отметила она.

Так, в этом году регион получил в собственность более 120 гектаров земли для строительства дорог, в том числе подъезда к технолицею имении Долгих в Истре. Еще три гектара отведут под создание поликлиники в селе Дубки в Одинцове и 0,43 гектара — для создания реабилитационного центра слуха и речи во Фрязине.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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