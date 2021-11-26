Подмосковье получило премию «Сокровища России» журнала National Geographic

Московская область получила премию «Сокровища России» журнала National Geographic Traveler. Регион победил в номинации «За развитие туризма в новых реалиях».

Также в номинации «Культурно-исторический объект» Воскресенский Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь занял третье место.

Конкурс журнала National Geographic Traveler стартовал первого июля и проходил по 10 номинациям: «Природный объект», «Общественное пространство», «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Речной и морской круиз», «Культурно-исторический объект», «Пляжный курорт», «Национальная кухня», «Народный промысел» и «Традиционный праздник».

В конкурсе «Сокровища России» от Подмосковья принимали участие Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, парк «Патриот», Новоиерусалимский монастырь, коломенская пастила и разрез Гжельского яруса.