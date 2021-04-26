Подмосковье получило почти миллион доз «Спутника V» с начала вакцинации

Число полученных Подмосковьем доз вакцины «Спутник V» приблизилось к миллиону. В таких объемах препарат поступил в регион с начала вакцинации.

Подмосковье получило уже 985 тысяч доз препарата, сообщила министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

Регион продолжает получать все новые партии вакцины „Спутник V“. Вирус никуда не ушел. И на данный момент прививка — единственный надежный способ защитить себя от COVID-19 Светлана Стригункова.

Вакцинацию в регионе делают бесплатно. Записаться на нее в Подмосковье можно через госуслуги, в поликлиниках, МФЦ или по номеру 122.

С собой потребуется взять паспорт, полис и СНИЛС. Все адреса пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте.