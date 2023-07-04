Важное 04 июля 2023, 14:20 Подмосковье получило федеральную оценку «отлично» по отработке заявок и обращений жителей Губернатор Подмосковья назвал важной задачей внимание ко всем обращениям жителей

Читать 360tv в

Подмосковье получило оценку «отлично» по отработке обращений жителей и организаций. Предложения, жалобы и заявки поступают через разные каналы связи, включая «Добродел», личную почту губернатора Андрея Воробьева, соцсети, Центр управления регионом. Область показывает «потрясающую динамику» в этом направлении, рассказал заместитель начальника управления президента по работе с обращениями граждан Алексей Михеев.

За прошлый год по всем каналам связи в Подмосковье поступило свыше 2,2 миллиона обращений жителей. Они связаны с разными темами и профилями.

Реклама

С мая по июнь администрация президента по организации работы с обращениями проводила контрольные проверки в регионе, и теперь стали известны результаты.

Наша задача — учитывать все пожелания, поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение. Знаю, что проверка завершена, можно подвести итоги. Андрей Воробьев

Четыре года назад Московская область одной из первой в России создала Центр управления регионом — все обращения жителей стали получать онлайн, в режиме реального времени. Благодаря цифровизации инициативы и заявки не остаются без внимания.

«Я хочу поблагодарить коллег за ту работу, которую они прекрасно проводят под вашим руководством. Мы видим это в динамике и по опросам, отраслям — начиная с дольщиков и заканчивая обратной связью», — сообщил Алексей Михеев.

Московская область активно внедряет в работу искусственный интеллект и привлекает волонтеров для помощи в выполнении отдельных заявок от жителей.

Учитывая важность региона и его население, это потрясающая динамика. Оценка может быть только „отлично“. Алексей Михеев

Нейросеть позволяет в несколько раз быстрее анализировать большие объемы информации, поступающие через все каналы связи. Это касается все сфер: транспорта, медицины, питания в школах, имущества, безопасности и многих других.

В Подмосковье — свыше 10 проектов с участием искусственного интеллекта в контроле за качеством жизни. Вместе с тем регион внедрил уникальную систему ЦУР «Бизнес», благодаря которой предприниматели оперативно получают поддержку по всем вопросам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».