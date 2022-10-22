Подмосковье получило награды за цифровую трансформацию физкультуры и спорта | 360°

Подмосковье 22 октября 2022, 22:58 Подмосковье получило награды за цифровую трансформацию физкультуры и спорта

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21 октября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошла торжественная церемония награждения победителей II Всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта. Конкурс был организован АО «Мой спорт».

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Представителей Подмосковья отметили в двух номинациях. Министерство физической культуры и спорта региона стало победителем в проекте «Лучшая обратная связь». Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи завоевало второе место в номинации «Лучший муниципальный орган управления физической культурой и спортом».

На церемонии награждения отдельно отметили достижения Подмосковья в спортивной отрасли. В Балашихе на 100% пройдены все этапы внедрения цифрового пилотного проекта в спортивные школы.

Кроме того, министерство физической культуры и спорта региона получило первое место в спецноминации благодаря успешному внедрению АИС «Мой спорт». Это было сделано за рекордные две недели во всех 165 спортивных организациях региона. Отдельно на мероприятии отметили активное участие Министерства в вопросах цифровизации и разработке идей, которые улучшают цифровую систему и масштабируются по регионам страны.