Подмосковье 28 февраля 2023, 16:24 Подмосковье получило награду от Минприроды России за эффективное внедрение раздельного сбора электроники

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Итоги федеральной программы «Школа утилизации: электроника» подвели в России. Подмосковье получило благодарственное письмо за эффективную работу по формированию системы раздельного сбора мусора.

Программа зародилась в Подмосковье в 2016 году. По словам председателя Совета Фонда Владимира Аленцина, за это время в области направили на переработку почти девять тысяч тонн электроники.

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«За это время регион направил на переработку почти 9000 тонн электроники — это соизмеримо с 63 железнодорожными составами полностью гружеными электронными отходами», — сказал он.

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Высокие результаты также показали Республика Мордовия, где функционирует экотехнопарк, перерабатывающий значительную долю отходов в рамках программы, Нижегородская область, Республика Марий Эл и Тульская область, которая стала победителем программы.

Как рассказали в Минобразования, за год школьники Подмосковья собрали и передали на переработку более тысячи тонн электроники. За это время было проведено свыше 100 тысяч тематических мероприятий.

«Мероприятия проводились во всех образовательных учреждениях региона, использовались разные форматы: конкурсы, проектная и внеурочная деятельность. Это важная работа, которая будет продолжена», — отметили в ведомстве.

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