Подмосковье 21 августа 2023, 10:33 Подмосковье получило награду на всероссийском форуме «Цифровая эволюция» Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Награду за личное участие и поддержку проекта «Урок цифры» получила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник. Вклад Московской области в развитие отрасли отметили на всероссийском форуме «Цифровая эволюция 2023».

«В современном мире у детей есть возможность получать новые знания в режиме онлайн. Нужно просто включить компьютер или смартфон. Мы рассказываем ребятам о новых „Уроках цифры“, и на занятиях они активно знакомятся с разнообразным миром IT-профессий», — отметила Надежда Куртяник.

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Всероссийский форум «Цифровая эволюция 2023» прошел в Калуге. Мероприятие собрало более 700 участников, которые обсудили перспективы цифровой трансформации и создание еще более удобных электронных сервисов.

На форуме провели церемонию награждения в честь пятилетия образовательного проекта «Урок цифры». Подмосковные школьники активно участвуют в занятиях, за что регион отметили наградой.

Цифровизация госуслуг в Подмосковье в пять раз сократила число визитов в МФЦ. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям.

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