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    01 июля 2022, 12:36

    Подмосковье получило на полмиллиарда больше от управления имуществом за год

    Александра Перепечаева

    По итогам 2021 года в бюджет региона поступило 1,6 миллиарда рублей от использования и распоряжения имуществом казны. Это на 500 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

    Подмосковье получило на полмиллиарда больше от управления имуществом за год

    Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что большая часть доходов — средства от арендной платы и продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков. Это 822 миллиона рублей, что больше доходов 2020 года на 155 миллионов.

    «Доходы от приватизации имущества, находящегося в областной собственности, и продажи земельных участков составили 457 миллионов рублей, доходы увеличились почти на 350 миллионов», — рассказала Адигамова.

    От дивидендов область получила 134 миллиона рублей, еще 966 миллионов поступили по итогам аукциона по продаже акций АО «Автовокзалы Московской области».

    Также в 2021 году пополнился земельный фонд Подмосковья. Он вырос более чем на 3,3 тысячи гектаров. Это, по словам Адигамовой, позволит использовать больше земли для социальных нужд и привлечения инвесторов.