Подмосковье получило на полмиллиарда больше от управления имуществом за год

По итогам 2021 года в бюджет региона поступило 1,6 миллиарда рублей от использования и распоряжения имуществом казны. Это на 500 миллионов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Глава Минимущества Наталья Адигамова рассказала, что большая часть доходов — средства от арендной платы и продажи прав на заключение договоров аренды земельных участков. Это 822 миллиона рублей, что больше доходов 2020 года на 155 миллионов.

«Доходы от приватизации имущества, находящегося в областной собственности, и продажи земельных участков составили 457 миллионов рублей, доходы увеличились почти на 350 миллионов», — рассказала Адигамова.

От дивидендов область получила 134 миллиона рублей, еще 966 миллионов поступили по итогам аукциона по продаже акций АО «Автовокзалы Московской области».

Также в 2021 году пополнился земельный фонд Подмосковья. Он вырос более чем на 3,3 тысячи гектаров. Это, по словам Адигамовой, позволит использовать больше земли для социальных нужд и привлечения инвесторов.