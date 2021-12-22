Подмосковье получило почти 6 миллионов доз вакцин от ковида с начала вакцинации

Более 5,8 миллиона доз вакцин от коронавируса поступило в Подмосковье с начала вакцинации. Преимущественно это «Спутник V», а также «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, прививочные пункты Подмосковья полностью обеспечены вакцинами.

Прививку можно сделать как в поликлинике, так и в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. В общей сложности почти в 400 пунктах Светлана Стригункова.

Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг и по номеру 122.

Стригункова добавила, что прививку от коронавируса сделали уже более 420 тысяч жителей Московской области.

Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.