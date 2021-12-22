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    22 декабря 2021, 15:37

    Подмосковье получило почти 6 миллионов доз вакцин от ковида с начала вакцинации

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Более 5,8 миллиона доз вакцин от коронавируса поступило в Подмосковье с начала вакцинации. Преимущественно это «Спутник V», а также «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

    Подмосковье получило почти 6 миллионов доз вакцин от ковида с начала вакцинации | Изображение 1

    Как подчеркнула министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, прививочные пункты Подмосковья полностью обеспечены вакцинами.

    Прививку можно сделать как в поликлинике, так и в торговых центрах, МФЦ, мобильных комплексах. В общей сложности почти в 400 пунктах

    Светлана Стригункова.

    Записаться на вакцинацию от коронавируса жители смогут на областном портале госуслуг и по номеру 122.

    Стригункова добавила, что прививку от коронавируса сделали уже более 420 тысяч жителей Московской области.

    Онлайн-карта по COVID-19 поможет найти пункты вакцинации. Для прививки потребуется взять паспорт, медицинский полис и СНИЛС.