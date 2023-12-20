Подмосковье 20 декабря 2023, 15:50 Подмосковье получило Гран-при на всероссийской выставке народных художественных промыслов Министерство культуры и туризма Подмосковья

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Крупнейшая в России выставка художественных промыслов «Ладья. Зимняя сказка-2023» завершилась в Москве. Министерство культуры и туризма Подмосковья получило Гран-при в номинации «За лучшее художественное оформление региональной экспозиции».

Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья Министерство культуры и туризма Подмосковья

За пять дней выставку посетили свыше 90 тысяч человек. Здесь представили знаменитые бренды из разных уголков России: все, чем гордится каждый регион. Подмосковье представили фабрики «Жостово» и «Федоскино», Дулевский фарфоровый завод, Богородская фабрика художественной резьбы по дереву, Павловопосадская платочная мануфактура и другие предприятия народных промыслов.

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Гости выставки смогли увидеть всю палитру художественных брендов России, оценить новые возможности и векторы развития отрасли и познакомиться с новинками.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша новогодних мероприятий. Там же можно узнать больше о НХП региона.

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