Подмосковье 24 марта 2023, 16:51 Подмосковье получило еще 20 дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников Пресс-службе Министерства образования Московской области

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На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дети из Московской области завоевали 20 наград. Старшеклассники соревновались в знаниях по мировой художественной культуре (МХК).

«На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по МХК команда из Подмосковья получила 20 дипломов. Наши ребята показали отличные результаты: четверо победителей и шестнадцать призеров», — сообщили в министерстве образования региона.

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Всего в финал олимпиады вышли 28 школьников из Московской области. Победителями стали ребята из Одинцова, Королева, Сергиева Посада и Егорьевска.

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В копилке сборной Подмосковья набралось уже 32 диплома.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье.

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