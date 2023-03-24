24 марта 2023, 16:51
Подмосковье получило еще 20 дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников
На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дети из Московской области завоевали 20 наград. Старшеклассники соревновались в знаниях по мировой художественной культуре (МХК).
«На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по МХК команда из Подмосковья получила 20 дипломов. Наши ребята показали отличные результаты: четверо победителей и шестнадцать призеров», — сообщили в министерстве образования региона.
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Всего в финал олимпиады вышли 28 школьников из Московской области. Победителями стали ребята из Одинцова, Королева, Сергиева Посада и Егорьевска.
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В копилке сборной Подмосковья набралось уже 32 диплома.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года почти 180 крупных образовательных центров построят и капитально отремонтируют в Подмосковье.
Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».
Школьники
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