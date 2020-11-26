Подмосковье получило более 2 тысяч препаратов от коронавируса. На подходе больше

Подмосковье получит несколько тысяч доз препарата «Спутник V» от COVID-19, а пока регион имеет более двух тысяч. Об этом в эфире с губернатором Андреем Воробьевым рассказал член совета директоров компании «Генериум» (производитель вакцины «Спутник V») Даниил Талянский.

Подмосковье уже получило 2044 дозы препарата. По словам Воробьева, еще несколько тысяч придет на следующей неделе.

Для нас очень важно, чтобы максимальное количество жителей понимало, как это все устроено. Все новое требует особого подхода, особых разъяснений Андрей Воробьев.

Даниил Талянский объяснил, что благодаря измененной технологии производства, которую разрабатывали несколько месяцев, можно создавать больше препаратов.

«С первых дней ноября мы начали первые поставки вакцины в лечебные учреждения, пункты вакцинации. Еженедельно поставки только наращиваем. Буквально через несколько дней мы вводим крупнотоннажное производство, которое позволит с конца декабря — начала января выйти на объем несколько миллионов доз в месяц», — сказал Талянский.

Он уточнил, что до Нового года планируется передать около двух миллионов доз препарата на всю страну.

Талянский уверен, что никаких ограничений по сырью и оборудованию нет. Уже сейчас специалистам удается выходить на объемы в несколько сотен тысяч доз в неделю.

При этом Московская область станет площадкой для тестирования вакцины «ЭпиВакКорона». В рамках клинического исследования регион уже получил 800 доз, а прививать планируют медиков, работников образования и социальной сферы, а также представителей Роспотребнадзора Подмосковья.

В Подмосковье выборочную вакцинацию уже прошел 1181 человек. Из них 793 — медики, 203 — работники государственных и муниципальных структур, 109 учителей и девять сотрудников МФЦ. До 4 декабря в регионе планируют привить 1953 человека. Вакцинацию могут пройти люди в возрасте 18-60 лет, которые не болели COVID-19. Противопоказан препарат беременным женщинам и аллергикам. Но прежде чем делать прививку, нужно проконсультироваться с врачом.

К 1 декабря появятся точки вакцинации в 57 городских округах региона. Некоторые поликлиники уже готовы прививать пациентов, а 46 до 1 декабря ждут поставки препаратов.