Подмосковье получило 39 медалей на всероссийской аграрной выставке | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 18:06 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье получило 39 медалей на всероссийской аграрной выставке

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Самые большие достижения в области сельского хозяйства Подмосковья показали на очередной Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2022». На ней был оформлен специальный стенд региона, который оказался одним из самых востребованных на этой выставке. Кроме того, одним из самых крупных и масштабных.

«На площади в 300 квадратных метров свою продукцию разместили 15 экспонентов из числа ведущих фермерских хозяйств, агрохолдингов, предприятий-производителей пищевой продукции региона. За 4 дня работы выставки стенд Подмосковья посетили более 500 человек», — рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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Некоторые производители представили на этом стенде собственную продукцию. Там можно было встретить и молоко, и мед, и рыбу, и колбасу, и сыр, и многое другое. Значительные достижения Подмосковья сразу же отметили на этом мероприятии. На нем Подмосковье наградили сразу 39 медалями. В том числе, за хорошие показатели в сельском хозяйстве. Отдельно наградили лучшего молодого ученого в мелиорации из Коломны Михаила Зверькова.

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Всероссийская аграрная выставка «Золотая осень» началась в Одинцове 5 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев презентовал премьер-министру Михаилу Мишустину лучших местных производителей. Они лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

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