Подмосковье получило 39 медалей на всероссийской аграрной выставке | 360°

Все новости

Власть

12 октября 2022, 18:22

Бочкарев сообщил, что дизайн станции БКЛ «Нагатинский Затон» почти завершился

Эксклюзив

12 октября 2022, 18:20

Без финансовой и политической помощи США проект «Украина» давно бы закрылся

Реклама

Спецоперация

12 октября 2022, 18:16

«Считаю это своим долгом». Потомственный военный из Химок отправился на СВО

Подмосковье

12 октября 2022, 18:06

Подмосковье получило 39 медалей на всероссийской аграрной выставке

Подмосковье

12 октября 2022, 18:03

Еще 1,3 тысячи гектаров земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье за неделю

Спецоперация

12 октября 2022, 18:01

Российские военные ударили по нескольким пунктам управления ВСУ

Подмосковье

12 октября 2022, 17:58

Игорь Брынцалов оценил первый этап капитального ремонта гимназии №11 в Балашихе

Общество

12 октября 2022, 17:58

Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для ремонта

Общество

12 октября 2022, 17:58

Фейк: в школах Хакасии продают значки «Готов к труду и обороне»

Подмосковье

12 октября 2022, 18:06

Подмосковье получило 39 медалей на всероссийской аграрной выставке

Читать 360tv в

Самые большие достижения в области сельского хозяйства Подмосковья показали на очередной Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень 2022». На ней был оформлен специальный стенд региона, который оказался одним из самых востребованных на этой выставке. Кроме того, одним из самых крупных и масштабных.

«На площади в 300 квадратных метров свою продукцию разместили 15 экспонентов из числа ведущих фермерских хозяйств, агрохолдингов, предприятий-производителей пищевой продукции региона. За 4 дня работы выставки стенд Подмосковья посетили более 500 человек», — рассказал Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Реклама

Некоторые производители представили на этом стенде собственную продукцию. Там можно было встретить и молоко, и мед, и рыбу, и колбасу, и сыр, и многое другое. Значительные достижения Подмосковья сразу же отметили на этом мероприятии. На нем Подмосковье наградили сразу 39 медалями. В том числе, за хорошие показатели в сельском хозяйстве. Отдельно наградили лучшего молодого ученого в мелиорации из Коломны Михаила Зверькова.

Реклама

Всероссийская аграрная выставка «Золотая осень» началась в Одинцове 5 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев презентовал премьер-министру Михаилу Мишустину лучших местных производителей. Они лидируют в стране по сыру, творогу, йогуртам, макаронам, мороженому, мясным и кондитерским изделиям.

Выставки

Сельское хозяйство

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама