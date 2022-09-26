Подмосковье полностью обеспечит себя семенами перцев и томатов после строительства теплиц в Коломне | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 11:39 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Подмосковье полностью обеспечит себя семенами перцев и томатов после строительства теплиц в Коломне

Читать 360tv в

Строительство теплиц для нового семеноводческого комплекса компании «Агрофирма Партнер» началось в Подмосковье. После полной реализации проекта регион будет обеспечен семенами перцев и томатов на 100%, а Россия — более чем на 30%.

«Собственное, независимое от импорта производство семенного материала, — одна из ключевых составляющих продовольственной безопасности. Общий объем инвестиций в новый проект „Агрофирмы Партнер“ составил 1,2 миллиарда рублей», — рассказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Агрокомплекс создаст новые рабочие места для 200 человек. Когда все теплицы будут построены и запущены, они смогут производить до тонны семян томатов и перцев в год.

Реклама

Реализация проекта будет проходить в несколько этапов, а полный ввод комплекса запланирован на третий квартал 2029 года. Первый этап работ уже завершен, по его результатам было получено 100 килограммов семян гибридов перцев сортов «Пилот» и «Союз». Сейчас началось строительство второй очереди проекта — наполовину завершена сборка каркаса теплиц.

Компания «Агрофирма Партнер» из Коломны ведет собственную селекционную работу совместно со специалистами Академии имени Тимирязева. При производстве не используются технологии ГМО. Полученные семена устойчивы к перепадам температур, дают хороший урожай овощей как в теплицах, так и в открытом грунте.

В августе губернатор Андрей Воробьев рассказал, что еще недавно большое количество семян завозили в Россию из Германии, США, Нидерландов. Причем Нидерланды являлись лидером по производству такой продукции. Подмосковье предложило решать этот вопрос, развивая и масштабируя необходимые агротехнологии.

1 0 0 0 0 0