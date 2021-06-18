Подмосковье показало разработки на космической конференции GLEX–2021

Подмосковные компании представили свои разработки на космической конференции GLEX–2021. Ее развернули с 14 по 18 июня в Санкт-Петербурге. Это международная площадка для научных дискуссий и договоренностей.

Здесь встретились представители крупнейших предприятий в ракетно-космической отрасли. Среди них и подмосковные.

Организаторами конференции выступили Международная астронавтическая федерация и Роскосмос. Участниками стали более 800 делегатов из 59 стран.

Это отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Почти четверть всех космических пусков в мире осуществляется с использованием двигателей, собранных в Подмосковье Екатерина Зиновьева.

На стенде НПО имени Лавочкина из Химок представили макет уникальной космической обсерватории «Спектр-РГ».

В октябре 2020 года обсерватория успешно достигла рабочей орбиты и сегодня осуществляет сканирование в диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. Цель — построить полную карту Вселенной.

«Компании из Московской области уже регулярно становятся авторитетными участниками международных мероприятий об исследованиях космоса», — добавила Зиновьева.

За дискуссиями и пленарными заседаниями следили онлайн еще около 1,2 тысячи человек со всего мира.