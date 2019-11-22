Режим реального времени. Подмосковье наглядно показало принцип работы ЦУР

Лучшие разработки в области цифровых коммуникаций представили в главном здании Министерства обороны в Москве. Подмосковье по части технологий впереди многих — в регионе успешно работают Центры управления регионом (ЦУР). Именно его работу продемонстрировали коллегам.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

Первый ЦУР начал работу в Доме правительства Московской области в конце прошлого года. Главный принцип: «Все знаем — быстро решаем — не допускаем». Работают в центре больше 100 специалистов из 30 ведомств. Они оперативно отвечают на вопросы жителей, решают насущные проблемы. Поступающая информация распределяется по 11 тематическим блокам: медицина, образование, ЖКХ, соцзащита, транспорт, экология, строительство, госуслуги, СМИ, безопасность и нацпроекты.

На конференции Подмосковье подробно рассказало и показало принципы работы ЦУРов. На стенде организовали прямую трансляцию из парков, скверов, развязок, перекрестков, автовокзалов. Не обошлось без эфира из самих центров.

«Это наш Центр управления регионом, мы его создали в апреле этого года. <…> Это такая воронка, куда поступают все проблемы, о которых сообщают люди», — рассказал губернатор Андрей Воробьев министру обороны Сергею Шойгу.

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

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Кстати, систему оценили по достоинству. Андрея Воробьева наградили медалью «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации». А Подмосковью вручили кубок за значительный вклад в развитие системы межведомственного взаимодействия.