20 января 2024, 19:13
Подмосковье показало лучший результат по ИЖС
Министр жилищной политики Подмосковья Федотова выступила на форуме «Россия»
Московская область является лидером среди других регионов России по количеству индивидуального жилищного строительства. Об этом рассказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова на выставке-форуме «Россия» в День строительной отрасли и ЖКХ.
В прошлом году десять крупнейших банков выдали более 118 тысяч кредитов на сумму в 537 миллиардов рублей. Это в четыре раза больше, если сравнивать с показателями 2022 года.
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Инна Федотова подчеркнула, что на территории региона строится много индивидуальных жилых домов. Только в прошлом году возвели 7,7 миллиона квадратных метров ИЖС — это лучший показатель по всей стране.
Для удобства граждан был запушен специальный сервис «Строим дом», а также начал работу путеводитель об услугах и сервисах с «Дом Клик». Кроме того, запланирован запуск программы «Построй свой дом».
«Во-вторых, ввели понятие „кластеры ИЖС“, установили нормы проектирования, разработали меры поддержки застройщиков. Цель кластерного подхода — уйти от стихийной застройки хозспособом к сбалансированному развитию территорий с единым стилем застройки домов под ключ, со всей необходимой инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой», — рассказала Инна Федотова.
В результате соответствующих решений весной прошлого года удалось начать строительство первого кластера ИЖС в Дмитрове. Его площадь превышает одну тысячу квадратных метров. Кроме того, уже в этом году будет дан старт возведению еще шести кластеров ИЖС.
«До конца года в плане выдать разрешения на строительство на 1,3 тысячи домов общей площадью 155 тысяч квадратных метров», — добавила Инна Федотова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Московской области на выставке «Россия» представлен весь колорит региона.
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Строительство
Выставка-форум «Россия»
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