Подмосковье 22 декабря 2023, 14:00 Подмосковье показало лучшие результаты в стране по регистрации прав дольщиков Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Застройщики Московской области сообщили, что на территории региона в 2023 году зарегистрированы права дольщиков более чем на 45 тысяч объектов недвижимости. Этот показатель стал лучшим по сравнению с другими субъектами РФ.

Летом 2022 года вступили в силу изменения в законодательстве. Они позволяют застройщикам регистрировать права собственности на объекты имущества от имени участников долевого строительства. При этом процедура не требует оформления доверенности, что значительно сокращает время ее проведения.

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Раньше в процессе регистрации прав на недвижимость в новостройках были задействованы застройщики, дольщики, МФЦ и Росреестр. На этот процесс в среднем требовалась одна неделя. Теперь же за покупателя это может сделать застройщик. Процедура занимает около суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вовлечение имущества в оборот — важная задача для экономики.

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