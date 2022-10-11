Подмосковье погасило 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 17:47 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье погасило 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года

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Московская область выплатила 12-й и 9-й купоны по облигациям 2019 и 2020 годов (RU34012MOO0 и RU34014MOO0). Об этом рассказала министр экономики и финансов региона Наталия Масленкина.

Министр уточнила, что Подмосковье погасило 25% от номинальной стоимости облигаций 2019 года (RU34012MOO0).

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Общий объем выплат купонного дохода по облигациям 2019 года составил 329 миллионов 500 тысяч рублей, а по облигациям 2020 года — 200 миллионов 760 тысяч рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска 2019 года составил 13 рублей 18 копеек из расчета 7,05% годовых, а на одну облигацию выпуска 2020 года — 14 рублей 34 копейки из расчета 5,75% годовых.

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Министр уточнила, что объем погашения составляет 6, 25 миллиарда рублей.

Следующая выплата купона по облигациям данных выпусков пройдет 10 января 2023 года.

Ранее стало известно, что доля привлеченных Подмосковьем инвестиций выросла на 9,3% за первое полугодие 2022.

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