Подмосковье 08 февраля 2024, 13:42 Подмосковье подвело итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году Наталья Ермакова

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Итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году подвели в Подмосковье. За это время открылись три новые поликлиники, в медучреждения поставили новое оборудование, а санавиация совершила 666 вылетов.

Как рассказали в министерстве экономики и финансов Подмосковья, нацпроект «Здравоохранение» направлен на совершенствование работы врачей и повышение эффективности их труда. для этого медучреждения снабжают новой техникой и модернизируют.

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За год в Подмосковье заработали три новые поликлиники в Серпухове, Мытищах и Одинцове. Еще несколько учреждений продолжают строить в Лобне, Пушкино, Котельниках, Сергиевом Посаде и Ленинском округе. Суммарно за день там будут принимать 2,6 тысячи пациентов.

Один из самых долгожданных объектов здравоохранения в этом году — детский госпиталь в Красногорске. Там будут работать консультационно-диагностический центр, а также инфекционное, лечебно-диагностические, оториноларингологическое и другие отделения.

Кроме того, в 2023-м году сосудистые центры, детские поликлиники и онкологические диспансеры получили 880 новых аппаратов для лечения и диагностики. А в Одинцово, Павловский Посаде, Серпухове, Красногорске, Шаховской, Ленинском, Дмитровском, Каширском и Богородском округе открылись новые фельдшерско-акушерские пункты. В отдаленных территориях жители могли получить помощь в передвижных комплексах.

За год санавиация совершила 666 вылетов, в опорные медучреждения эвакуировали 655 человек.

Ранее губернатор заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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