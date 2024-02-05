Подмосковье 05 февраля 2024, 13:56 Подмосковье подвело итоги работы по нацпроекту «Демография» в 2023 году Unsplash

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Поддержка родителей и семей с детьми, повышение доступности дошкольного образования, создание условий для комфортного долголетия — это основные приоритеты национального проекта «Демография». Министерство экономики и финансов Московской области сообщило об итогах работы по этим направлениям в прошлом году.

За год по нацпроекту в Подмосковье построили детские сады на 1250 мест в Ступине, Серпухове, Котельниках и Одинцове.

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Материнским капиталом воспользовались более 10 тысяч родителей. Еще почти 280 тысяч семей получили ежемесячную денежную выплату на питание беременных и кормящих, а также детей младше трех лет.

Семьи с новорожденным ребенком получили 2 858 подарочных наборов со всем необходимым для первого года жизни ребенка. Желающие мамы получили вместо набора выплату в размере 20 тысяч рублей.

ЭКО — еще одна важная возможность, которую дает нацпроект «Демография». В прошлом году программой экстракорпорального оплодотворения бесплатно воспользовались почти шесть тысяч раз.

В Орехово-Зуеве открыли ФОК с ледовой ареной, где могут тренироваться взрослые и дети. В Домодедове появился первый в Подмосковье крытый манеж с полноразмерным футбольным полем. Рядом построили физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и тренажерными залами. Закончились работы на двух универсальных спортивных площадках, двух хоккейных площадках и семи футбольных полях.

Подмосковье продолжает прирастать новыми объектами образования. В 2024 году в регионе планируется построить свыше 70 школ и детских садов. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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