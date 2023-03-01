Подмосковье 01 марта 2023, 14:34 Подмосковье подтвердило кредитный рейтинг на уровне АА+ с позитивным прогнозом

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Кредитный рейтинг Московской области остался на высоком уровне, по данным Аналитического кредитного рейтингового агентства. Регион сохранил показатель на уровне АА+. Об этом рассказала министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Высокий кредитный рейтинг Московской области — это показатель эффективности бюджетной политики региона. Его удается удерживать благодаря высокому уровню развития экономики и стабильным бюджетным показателям. Также на цифры влияет умеренно низкая долговая нагрузка. Агентство дает позитивный прогноз по рейтингу.

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«Высокий уровень диверсификации экономики, стабильно высокая доля собственных доходов бюджета при гибкой структуре расходов и умеренно низкая долговая нагрузка позволяют поддерживать высокий уровень кредитоспособности региона. При этом позитивный прогноз предполагает в перспективе улучшение кредитных рейтингов Московской области», — уточнила Масленкина.

Подмосковье активно поддерживает предпринимателей региона. Андрей Воробьев рассказал о нововведении для предпринимателей на инвестпортале Московской области.

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