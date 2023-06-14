Подмосковье 14 июня 2023, 09:31 Подмосковье подпишет на ПМЭФ соглашения с иностранными инвесторами Unsplash

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Мининвест Подмосковья подготовил пять соглашений с иностранными компаниями для подписания на ПМЭФ в Санкт-Петербурге. Новые проекты помогут создать в регионе сотни рабочих мест.

«На площадке ПМЭФ-2023 Московская область подпишет пять инвестиционных соглашений с иностранными компаниями. Плановый объем инвестиций по этим проектам — порядка пяти миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать около 700 рабочих мест для жителей Подмосковья», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Свои новые проекты в Подмосковье планируют реализовать Белоруссия, Китай, ОАЭ и Турция. Это будут логистические комплексы, предприятия пищевой промышленности (в частности, производство безалкогольных напитков и кондитерских изделий), завод по выпуску лекарств.

«Помимо подготовленных соглашений, у нас запланированы встречи и с иностранными инвесторами, которые приехали на ПМЭФ по итогам роуд-шоу в Турцию и в Индию. Поэтому мы рассчитываем на новые инвестпроекты с иностранным участием у нас в регионе», — добавила зампред Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье поддержит импортозамещение заменителей грудного молока. Компания «Инфаприм» планирует обеспечить страну в этом направлении на 50%.