Подмосковье 05 апреля 2023, 03:35 Подмосковье подписало соглашение со столицей о совместной ликвидации лесных пожаров Фотография Комитета лесного хозяйства Московской области.

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Московская область договорилась со столицей о сотрудничестве. Регионы будут совместно тушить лесные пожары, сообщили в комитете лесного хозяйства Подмосковья.

Договор заключили руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский и председатель комитета Олег Баженов.

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«Согласно соглашению, Комлесхоз предоставит Департаменту доступ к подмосковной системе видеомониторинга лесных пожаров в режиме реального времени в целях предупреждения и ликвидации ЧС, а также обеспечения пожарной безопасности на приграничных территориях», — сообщил курирующий Комлесхоз зампред правительства региона Георгий Филимонов.

Аналогичные соглашения комитет заключил со всеми соседними регионами — Тульской, Калужской, Смоленской, Ярославской, Тверской, Владимирской и Рязанской областями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение подпало 11 ветхих построек.

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