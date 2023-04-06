Подмосковье 06 апреля 2023, 14:54 Подмосковье подписало соглашение с РАНХиГС о совместной популяризации предпринимательства Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Агентство инвестиционного развития Московской области и филиал РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь они вместе будут популяризировать предпринимательство. Заключение контракта произошло во время III Всероссийского форума поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

Вуз станет площадкой для проведения мероприятий. Также РАНХиГС получит возможность привлекать к участию в своих образовательных программах специалистов инвестиционного блока правительства Московской области.

Реклама

«Сегодня в Московской области работает более 418 тысяч субъектов МСП и свыше 510 тысяч самозанятых. За счет активной информационной кампании при поддержке РАНХиГС эти цифры могут вырасти», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Также в Подмосковье продолжают помогать молодым предпринимателям. Программы могут заинтересовать студентов. Помимо популяризации предпринимательства регион и филиал РАНХиГС будут вместе проводить мероприятия по профориентации граждан.

Ранее губернатор Андрей Воробьев доложил президенту Владимиру Путину, что в регионе действует программа импортозамещения, а также меры поддержки, принятые правительством страны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».