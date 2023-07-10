Подмосковье 10 июля 2023, 15:01 Подмосковье подписало соглашение с международным холдингом по выпуску дорожной техники из Белоруссии мин / Мининвест

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Оптово-распределительный сервисный центр запчастей для дорожно-строительной и коммунальной техники появится в Подмосковье. Регион заключил соглашение о его создании с белорусской компанией «Амкодор». Там будет создано около 30 рабочих мест.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, соглашение подписали на международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, которая стартовала 10 июля. В проект инвестируют до 300 миллионов рублей

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Холдинг специализируется на выпуске коммунальной, сельскохозяйственной, логистической, дорожно-строительной и другой техники. Это двигатели, кабины, аккумуляторы, бытовая техника, медицинская аппаратура и многое другое.

«Новый центр площадью 14,3 тысячи квадратных метров будет создан на территории городского округа Мытищи. Холдинг „Амкодор“, реализующий проект, проверенный партнер Подмосковья. Более 80 единиц техники, изготовленной на его предприятиях, используются для содержания объектов благоустройства в нашем регионе», — отметила Зиновьева.

В состав «Амкодор» входят 22 завода, которые расположены в России и Белоруссии. Там работают около семи тысяч человек и выпускают свыше 6,5 тысячи наименований товаров.

«В 2022 году темп роста объемов производства холдинга „Амкодор“ составил около 117%; а экспорта — 184% к уровню предыдущего года. В результате по итогам прошлого года мы заняли около 10% рынка России и Беларуси, в текущем году наша задача увеличить долю до 50%», — поделился председатель совета директоров «Амкодор» Александр Шакутин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал «серьезным вызовом» развитие экспортного потенциала. По его словам, важно сделать это направление еще более доступным для предприятий.

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