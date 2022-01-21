Подмосковье подписало соглашение о внедрении системы IRIIS. Она упростит партнерство с инвесторами

Правительство Подмосковья, национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ подписали соглашение о внедрении в Московской области системы IRIIS. Ее главная цель — оценка проектов в коммунально-энергетической, транспортной и социальной сферах. Она должна повысить их качество и привлечь в регион новых инвесторов.

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Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в рамках V Форума Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству. Зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что создание качественной и устойчивой инфраструктуры входит в число приоритетов правительства региона.

Он подчеркнул, что Подмосковье уделяет большое внимание тому, как возводимые объекты повлияют на жизнь людей и окружающую среду, качеству оказываемых с помощью этих объектов услуг, комплексному развитию территорий. Поэтому эта инициатива нашла поддержку.

«Отдельно хотелось поблагодарить коллег из ВЭБ за то, что они предложили такой инструмент, как IRIIS. Он позволит упаковывать все инвестиционные проекты в сфере ГЧП таким образом, чтобы они были понятны инвестору и находились в общепризнанной шкале, системе координат, которая позволит быстро на старте проектов оценить их инвестиционную привлекательность и эффективность, спрогнозировать, как они будут реализовываться, взлетят они или нет», — сказал Духин.

Пилотными проектами, которые Московская область представит для IRIIS, станут дублер Егорьевского шоссе и еще одна автомобильная дорога МКАД — Дзержинский — Лыткарино.

«Надеюсь, что и новые проекты мы будем оценивать с помощью этого механизма. Это сделает его удобным для инвесторов и еще больше средств привлечет в нашу экономику и механизмы ГЧП», — добавил Духин.

Зампредседателя правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская обратила внимание на то, что Московская область вошла в число субъектов, которые первыми смогут оценить работоспособность системы в реальной обстановке. По ее словам, возможность самостоятельной оценки инициатив позволит проверить не только экономические параметры, но и оценить экологические и социальные аспекты.

«Сотрудничество с Московской областью позволит апробировать систему на регионе с высокой инвестиционной активностью, что будет способствовать более эффективному внедрению ее по всей стране», — добавила она.

По словам генерального директора Национального центра ГЧП Павла Селезнева, регионы все больше понимают, как важно еще на начальном этапе подготовки проектов получить независимую оценку, чтобы предупредить возможные риски, доработать ключевые параметры.

«Московская область на протяжении многих лет успешно использует передовые инструменты и подходы к созданию общественной инфраструктуры. В частности, регион является лидером по уровню развитию ГЧП», — сказал Селезнев.

Он выразил уверенность, что внедрение IRIIS повысит качество проработки запускаемых в Подмосковье проектов и привлечет дополнительные инвестиции.

Что такое IRIIS

Программа IRIIS была разработана ВЭБ.РФ совместно с Национальным центром ГЧП и международной компанией АИКОМ при поддержке Минфина. Система учитывает цели устойчивого развития ООН и принципы качественных инфраструктурных инвестиций G20.

В прошлом году ее испытали на реальных проектах. Высокую оценку получили концессионные проекты по строительству Восточного выезда из Уфы и железной дороги к ОЭЗ «Калуга».

Московская область станет первым регионом, который в этом году начнет внедрение IRIIS в свою инвестиционную деятельность. Для этого можно будет в том числе использовать специальный онлайн-модуль на цифровой платформе РОСИНФРА.

Со своей стороны ВЭБ.РФ и Национальный центр ГЧП помогут отобрать наиболее перспективные инициативы, проведут консультации и окажут экспертную поддержку при проведении самооценки и взаимодействии с потенциальными инвесторами. Также стороны окажут содействие в привлечении финансирования и кадров для подготовки и реализации проектов.