Подмосковье подписало с системой «Мир» соглашение о сотрудничестве. В регионе будет больше безналичных платежей

Платежная система «Мир» продолжит развивать в Подмосковье безналичную и бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте. Губернатор области Андрей Воробьев и генеральный директор «Национальной системы платежных карт» Владимир Комлев подписали на ПМЭФ соглашение о сотрудничестве.

«Бесконтактная оплата проезда — уже во многом привычная процедура в Подмосковье, в регионе совершаются сотни тысяч операций в транспорте по картам „Мир“. Благодаря нашей акции и предоставлении скидок при оплате проезда в 2020-м году держатели карт смогли сэкономить более 160 миллионов рублей», — рассказал Комлев.

Он отметил, что работа над развитием транспортных проектов продолжается. Система «Мир» совместно с правительством Московской области и банками-партнерами будет развивать для миллионов жителей области новые технологии. Держатели карты получат возможность оплачивать проезд не только быстро и безопасно, но и выгодно, отметил генеральный директор НСПК.

Участниками платежной системы «Мир» являются 278 банков. Более 150 банков занимаются эмиссией карт «Мир», выдано более 98,7 миллиона карт. Клиенты могут получить ряд преимуществ, в том числе кешбэк до 20% за оплату покупок у партнеров, скидки на проезд в транспорте некоторых российских городов и другие.