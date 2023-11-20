Подмосковье 20 ноября 2023, 17:37 Подмосковье подписало с инвесторами 159 соглашений о предоставлении земли без торгов Unsplash

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Упрощенная процедура получения земли для инвесторов заработала в Подмосковье в 2015 году. За это время в регионе заключили 160 соглашений без проведения торгов.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, планируемая сумма инвестиций в проекты получателей этой меры поддержки составляет 412 миллиардов рублей.

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«Помимо существенных инвестиций, это и новые рабочие места: их в рамках данных инвестпроектов создадут более 23 тысяч. Только с начала года правительством региона заключено с бизнесом 24 соглашения», — отметила Зиновьева.

Проекты позволят привлечь более 23 миллиардов рублей инвестиций и создадут около 1,6 тысячи рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе перевели в цифру еще 30 госуслуг.

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