Подмосковье 07 сентября 2023, 06:00 Подмосковье подписало договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Самолет образование» Пресс-служба министерства образования Московской области

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Министерство образования Московской области подписало договора о сотрудничестве с благотворительным фондом содействия развитию образования и воспитания детей и молодежи «Самолет образование». В документе поставили подписи министр Илья Бронштейн и руководитель организации Алексей Гольдин.

«В рамках сотрудничества планируется помогать школам эффективно реализовать передовые проекты МО, создавать современную образовательную среду, улучшать качество образования, привлекать и стимулировать лучших педагогов и запускать новые проекты, в том числе на основе искусственного интеллекта», — уточнили в ведомстве.

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В образовательном центре «Вершина» в Красногорске, школе «Старт» в Видном и школа № 51 в Томилине запустили пилотный проект по внедрению моделей поддержки. Программу введут и в другие школы от застройщика «Самолет».

С 2019 года группа компаний построила восемь корпусов школы и детских садов. До 2030 года «Самолет» возведет еще 50 образовательных учреждений и 60 дошкольных заведений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ко Дню знаний в регионе открыли 27 новых школ и 17 детских садов.

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