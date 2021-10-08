Подмосковье подняло проблемы молодежи на 17-часовом марафоне «Компас женского лидерства #МягкаяСила»

8 октября состоялся 17-часовой дневной марафон «Компас женского лидерства #МягкаяСила». На нем в онлайн и оффлайн формате выступили более 150 спикеров из разных регионов страны. Его провели в рамках региональной недели накануне Третьего Евразийского женского форума.

Участники обсудили актуальные для своих регионов темы. Например, спикеры с Дальнего Востока говорили про создание условий для привлечения инвестиций, а также сохранение малых коренных народов, а главной темой на Урале стало развитие высокотехнологичных производств и развитие «зеленой» экономики. В форуме приняла участие и Московская область. Вице-губернатор Наталья Виртуозова отметила, что ситуация с коронавирусом послужила катализатором для объединения волонтерского движения региона.

«Откликнулись люди разных возрастов, представители разных общественных и молодежных организаций, просто инициативные и добрые жители. Сейчас перед нами стоит задача сохранить нашу „армию“ и приумножить ее. И мы как власть, конечно, обязаны помогать им и их поддерживать, быть на связи», — отметила она.

Виртуозова добавила, что региональный портал «Волонтеры Подмосковья» сегодня объединяет шесть тысяч зарегистрированных добровольцев, и работы по привлечению новых участников продолжаются. В общей сложности в Московской области есть примерно 10 тысяч волонтеров. Правительство оказывает им разную поддержку. Например, во время пандемии 1,5 тысячи добровольцев получили карточки для бесплатного проезда на общественном транспорте.

«Ежегодно у нас вручается премия Губернатора Московской области „Мы рядом“ — в прошлом году 120 волонтеров получили по миллиону рублей. В этом году 11 октября снова состоится церемония награждения, и уже около 500 человек получат нашу финансовую поддержку. Конечно, среди них будет и большое количество добровольцев», — подчеркнула Виртуозова.

Она отметила, что сейчас активно работают волонтерские штабы во всех 60 муниципалитетах Московской области. Добровольцы помогают в разных сферах — от поддержки обратной связи с населением до участия в прививочной кампании. Также они общаются с жителями муниципалитетов, чтобы передавать оперативные данные о проблемах в том или ином населенном пункте. Это позволяет быстро реагировать на все запросы.

Министр культуры региона Елена Харламова отметила, что для патриотического воспитания молодых людей с ними надо говорить об истории простым языком. Такой подход больше привлекает и заинтересовывает молодежь.

«Например, один из флагманских культурных проектов Московской области — музей „Зоя“, посвященный памяти Зои Космодемьянской. В этом году мы приняли стратегическую программу развития музея, который станет первым государственным музеем, посвященным не одной героине, но женщинам в целом. Его суть состоит в том, чтобы интересно рассказывать о сильных женщинах — героях войны, ученых, художниках, музыкантах, писателях», — отметила она.

Харламова выразила уверенность, что этот музей обязательно привлечет внимание молодого поколения. Еще одним важным моментом она назвала необходимость слышать инициативы нового поколения и поддерживать то, что ребята предлагают.

«Именно по инициативе молодых людей в регионе прошел фестиваль уличной культуры „Пространство танцев“. Первый фестиваль блогеров в Коломне „Слет под рюкзаком“, на который приехали приехали около 360 блогеров. И это оказалась самая большая встреча авторов про путешествия в России. Суммарная аудитория авторов, которые узнали про Коломну — около 15 миллионов человек. Мы открыты к таким проектам, готовы их поддерживать и реализовывать вместе», — заключила она.

Организаторами марафона выступили Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» совместно с Советом Евразийского форума при Совете Федерации, а партнером стала Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». «Компас женского лидерства #МягкаяСила» устроили в рамках региональной недели накануне Третьего Евразийского женского форума.

Марафон начался на Камчатке в 03:00 по московскому времени завершился в Калининградской области в 19:00 по московскому времени. В нем приняли участие выпускницы программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» и представители регионов в Совете Федерации ФС РФ. Также выступили депутаты Государственной Думы ФС РФ, руководители российских регионов. В онлайн- и офлайн-режиме присутствовали и победители конкурса управленцев «Лидеры России» и участники проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», проектов Совета Евразийского женского форума, а также бизнеса и общественных организаций.