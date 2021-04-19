Подмосковье подготовит около 500 летних лагерей к приему детей

В детских летних лагерях Московской области ежегодно отдыхают множество детей, в том числе и из других регионов страны. В этом году они будут еще более востребованными из-за ситуации с коронавирусом и сложностями с выездом за рубеж. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил подготовить летние учреждения и рассказать жителям, как они работают.

Глава региона отметил, что сейчас большинство стран для отдыха закрыты. При этом не все поедут отдыхать на море на российские курорты.

«Я ставил задачу четко подготовить и рассказать, как работают эти лагеря, чтобы семьи смогли обсудить и принять решение о том, в какое из мест можно отправить своего ребенка. Их у нас около 500. Это и школьные летние лагеря, и обособленные, и частные, и государственные, и ведомственные. Все они должны соответствовать стандарту», — отметил губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что самое главное — каждый родитель должен иметь возможность посмотреть и выбрать учреждение, в которое отправит отдыхать своего ребенка. Жители должны понимать, сколько стоит такая поездка и какие места есть в наличии, чтобы принять взвешенное решение.