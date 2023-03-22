Подмосковье 22 марта 2023, 13:19 Подмосковье подготовит обширную программу празднования 225-летия Пушкина

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Конференцию о подготовке празднования 225-летия Александра Пушкина провели в Больших Вяземах. Подмосковье разработает большую программу мероприятий, посвященных поэту.

«Мы начинаем пушкинский марафон здесь, в Больших Вяземах, потому что это истинно пушкинское место. Нам очень хотелось начать большой разговор о подготовке к юбилею поэта именно здесь», — отметила заместитель министра культуры России Алла Манилова.

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Участники конференции наметили план культурных и просветительских событий, сделав акцент на полезности этих мероприятий. Главное — чтобы у жителей возникло желание перечитать произведения поэта.

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«Наша задача — чтобы имя Александра Сергеевича Пушкина было отражено в знаковых культурных мероприятиях юбилейного 2024 года — фестивалях, театральных премьерах, полюбившихся представлениях на льду», — добавил министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов.

В регионе также проведут цикл специальных программ для школьников и олимпиады, посвященные творчеству поэта.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.