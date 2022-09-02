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Подмосковье

02 сентября 2022, 17:54

Подмосковье подготовилось к отопительному сезону на 93%

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Работы по подготовке к отопительному сезону в Подмосковье завершили на 93%. Мероприятия в котельных полностью завершат к 15 сентября, сообщили в Минэнергетики региона.

Как рассказал глава министерства Александр Самарин, подготовку теплосетей контролируют сотрудники министерства, Госжилинспекции, Фонда капитального ремонта и Ассоциации председателей домов Подмосковья. Они выезжали на проверки с мая по сентябрь.

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«До 1 ноября все теплоснабжающие организации Подмосковья должны получить паспорта готовности», — подчеркнул министр.

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Александр Самарин добавил, что узнать о сроках подачи тепла в дома можно на интерактивной карте коммунальных услуг или при помощи специального Telegram-бота.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабной реконструкции котельных и очистных сооружений в Подмосковье. На это потратят средства из льготного кредита.

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