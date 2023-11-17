Подмосковье 17 ноября 2023, 13:13 Подмосковье подготовило свыше 74 гектаров почвы под посадку деревьев в 2024 году Комитет лесного хозяйства Московской области

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Почву в Подмосковье подготовили к посадкам следующего года. Работы провели на площади 74,3 гектара, это в шесть раз больше, чем в прошлом году.

Как рассказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, на подготовленных территориях проходят ежегодные акции «Лес Победы» и «Наш лес: посади свое дерево».

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«На территории земель лесного фонда региона в полном объеме выполнены работы на площади 74,3 гектара для лесопосадки будущего года. Для сравнения — в прошлом году было подготовлено 11,9 гектара. Это значит, что мы увеличили площади под новый подмосковный лес более, чем в шесть раз», — сказал он.

Подготовка почвы необходима для накопления и сохранения в ней влаги, а также препятствия развитию сорняков.

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