Подмосковье подготовило 70 пунктов вакцинации от COVID-19

В Московской области начали работать пункты по вакцинации от коронавирусной инфекции. Всего на территории региона их 70, накануне открылись 34.

Пункты, где будут делать прививки против COVID-19, заработают в 46 городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Пройти вакцинацию можно будет в Балашихе, Бронницах, Видном и Волоколамске. Откроются пункты в Воскресенске, Дзержинском, Дмитрове, Долгопрудном, Домодедове и Дубне. Людей из группы риска на прививку ждут в Егорьевске, Истре, Кашире, Клину, Коломне, Королеве и Красногорске.

На вакцинацию пригласят в пункты, расположенные в Лобне, Лотошино, Луховицах, Люберцах и Мытищах. Привиться можно и в Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцове, Озерах, Орехово-Зуеве и Подольске.

Принимают пациентов медики в Протвине, Пушкине, Раменском, Реутове, Рузе, Сергиевом Посаде и Серебряных Прудах.

Пункты вакцинации готовы в Серпухове, Солнечногорске, Ступине, Фрязине, Химках, Чехове, Шатуре и Щелкове.

Накануне в Подмосковье работать начали 34 пункта, где делают прививку от коронавируса. Вакцину в области уже получили 1897 человек, в том числе 1262 медицинских работника. Привиты 213 государственных и муниципальных служащих, 201 учитель и девять сотрудников МФЦ.