Подмосковье поделится с другими регионами опытом внедрения социальных сертификатов

Сотрудничество регионов направлено на внедрение современных практик при оказании госуслуг в электронном виде. Московская область выступит как эксперт и один из лидеров этого направления.

Подмосковье давно и успешно реализует проект по внедрению социального сертификата и поможет другим регионам применить свои разработки. Для этого планируется сформировать совместные рабочие и экспертные группы от разных субъектов и наладить обмен информацией.

Московская область и еще 12 российских регионов будут обмениваться опытом по исполнению социального заказа на оказание услуг в социальной сфере. Соответствующие соглашения подписаны с Калининградской, Костромской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Сахалинской, Ярославской областями, Республикой Адыгея, Республикой Чувашия, Красноярским краем, Хабаровским краем, Ямало-Ненецким автономным округом. Об этом сообщила министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина.

Обмен практиками по исполнению социального заказа между регионами поможет выбрать и применить наиболее успешные модели и инструменты работы. Особого внимания требует обсуждение программного обеспечения Наталия Масленкина.

В рамках сотрудничества планируется проводить конференции, выставки, презентации, тематические семинары. Представители регионов будут участвовать в координационных, совещательных, экспертных советах, комитетах и коллегиях.

Федеральная программа социальных сертификатов начала действовать в России в сентябре 2020 года. Подмосковье вошло в число первых регионов, где программу начали применять в тестовом режиме.

Социальный сертификат подтверждает право на получение социальных услуг, он может быть в бумажном и в электронном виде. Владельцу сертификата начисляется определенная сумма денег или баллов, которые можно потратить на услуги компаний, участвующих в программе. Финансирование происходит за счет федеральных и региональных бюджетов. В числе тех, кто может получить сертификат, — семьи с детьми, ветераны войны, инвалиды, малоимущие одиноко проживающие люди и другие категории граждан, ежемесячный доход которых по не зависящим от них причинам ниже прожиточного минимума их региона.