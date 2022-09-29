Подмосковье поделится практикой поддержки предпринимателей с другими регионами | 360°

Подмосковье 29 сентября 2022, 09:39 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье поделится практикой поддержки предпринимателей с другими регионами

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Список лучших практик для регионов составили в Минэкономразвития России и Агентстве стратегических инициатив. На платформе «Смартека» разместили свыше 80 решений. Туда вошел и опыт Подмосковья в поддержке предпринимателей, рассказала зампред правительства, глава Мининвеста области Екатерина Зиновьева.

На платформе разместили практики, рекомендованные к использованию в регионах страны. Часть из них позже включат в нацпроекты.

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Среди 82 решений 15 принадлежат Подмосковью. В том числе опыт поддержки предпринимателей при выходе на маркетплейсы, рассказала Екатерина Зиновьева. По ней бизнес может субсидировать до 50% затрат на продвижение товаров и комиссию размещения товаров и услуг в интернет-магазинах.

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«Эта мера поддержки оказалась востребованной среди бизнеса и стала одним из факторов, обеспечивших инвестиционную привлекательностью сектора МСП в регионе. Мы предложили этот опыт в качестве одной из региональных практик на платформе „Смартека“. Уверена, что эта поддержка будет актуальна и для других регионов», — отметила зампред.

Как рассказал замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, решения «Смартеки» направлены на создание комфортной городской среды, оптимизацию госуправления, поддержку семей, профилактику заболеваний и другое.

«Задача глав субъектов РФ — выбрать из указанного перечня те практики, которые подходят для внедрения в их регионе. Механизм отбора и тиражирования будет осуществляться на регулярной основе», — объяснил он.

С помощью платформы было внедрено уже свыше 660 практик. Операционный директор АСИ Георгий Белозеров рассказал, что главная задача для агентства — помочь регионам выбрать подходящий опыт для хорошего экономического эффекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшение условий труда.

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