Подмосковье 22 июня 2023, 09:39 Подмосковье поделилось опытом защиты предпринимателей на совещании бизнес-омбудсменов России Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Опыт Подмосковья по защите предпринимателей представили на межрегиональном совещании бизнес-омбудсменов, которое прошло в Ярославле. На мероприятие прибыли представители 45 регионов России.

Участники совещания обсудили федеральные и региональные меры, достижения и проблемы, с которыми защитники бизнеса сталкиваются ежедневно. Новый вектор в работе задает стремильно растущее количество самозанятых в России. Госдума рассматривает проект закона, по которому бизнес-омбудсмены смогут защищать права и этой категории предпринимателей.

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«Межрегиональное совещание, постоянным участником которого является Подмосковье, проводится в Ярославле с 2013 года и стало хорошей традицией. Здесь мы делимся опытом, наработанными практиками, рассматриваем системные вопросы бизнес-сообществ», — отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Подмосковный бизнес на протяжении несколько лет занимает лидирующие позиции в России. Головнев отметил, что это — результат работы губернатора Андрея Воробьева и его команды.