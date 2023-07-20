20 июля 2023, 13:59
Подмосковье поделится опытом упрощения работы инвесторам с регионами России
Механизмы Подмосковья, призванные упростить работу инвесторам, рассмотрят для применения в других регионах России. Алгоритмы для оптимизации работы крупного бизнеса озвучила заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.
Новые практики обсудили на совещании у первого заместителя председателя Правительства России Андрея Белоусова. Подмосковье в числе других регионов поделилось опытом работы в системе регионального инвестиционного стандарта и выдвинуло ряд предложений.
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«Мы уже опробовали услугу по подключению к инженерным сетям через портал РПГУ. Это сделало возможным подачу одной заявки на подключение сразу к нескольким видам инженерных сетей, повысило прозрачность процедуры и избавило застройщиков от необходимости ходить за документами — все было переведено в электронный вид», — рассказала Екатерина Зиновьева.
Эту успешную практику она предложила применять и в других регионах России.
Для большего удобства инвесторов, по мнению Зиновьевой, необходимо также расширить возможности выбора электронной площадки для подачи заявки на техприсоединение.
«Еще одно предложение — законодательное расширение круга лиц, имеющих право запросить информацию о возможности подключения объектов к системам водоснабжения и водоотведения, в случаях когда цель запроса не связана с подготовкой градплана земельного участка», — добавила зампред.
Кроме этого, Подмосковье предложило ограничить срок установления платы за технологическое присоединение. В течение 30 дней ресурсная организация должна подавать документы на просчет в регуляторный орган. Это позволит сократить сроки выполнения работ.
Опыт Подмосковья по работе с инвесторами изучат. Лучшие практики, позволяющие активизировать крупный бизнес, будут тиражировать в других регионах России.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.
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