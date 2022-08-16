Подмосковье поделится опытом цифровизации с регионами

18 и 19 августа в Калуге пройдет всероссийский форум «Цифровая эволюция». Комитет по ценам и тарифам Московской области представит свой уникальный проект цифровизации тарифного регулирования и собственную информационную систему АИС «Тариф».

Решения, реализованные в рамках цифровизации процесса, уже помогли комитету первым в России вывести на РПГУ услуги по установлению тарифов полностью в электронном виде. Процесс оцифрован полностью — от подачи тарифной заявки до утверждения и передачи результата.

АИС «Тариф» — это комплексное программное решение, разработанное на базе 1С, которое позволяет автоматизировать процессы расчета тарифов, обеспечить прозрачность тарифных решений и спрогнозировать последствия на основе накопленных данных. Система обеспечивает ведение электронного архива документов, осуществляет межведомственную интеграцию с внешними информационными системами и включает в себя инструменты аналитики и контроля.

В форуме примут участие более 600 специалистов со всей России. Они обсудят цифровые изменения для устойчивого развития экономики, государственного управления, социальной сферы и других отраслей. Ключевая тема — цифровая трансформация и оптимизация государственных и муниципальных услуг.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что бумаге нет места в современной системе взаимодействия с государством, а переход на «цифру» способствует борьбе с коррупцией.