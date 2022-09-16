Подмосковье поделится опытом с регионами на конференции «Энергетическая и коммунальная инфраструктура» | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 23:31

США призвали готовиться к «идеальному шторму» из-за Украины

Подмосковье

16 сентября 2022, 23:30

Пациент больницы в Звенигороде снова встал на ноги благодаря уникальной операции

Реклама

Мир

16 сентября 2022, 23:09

Передачу немецких активов «Роснефти» под внешнее управление назвали экспроприацией

Подмосковье

16 сентября 2022, 22:56

Котельную в микрорайоне «Полево» реконструируют в Истре

Происшествия

16 сентября 2022, 22:53

Проверку начали в Коломне после пожара в жилом доме

Мир

16 сентября 2022, 22:34

Американский флот пришел в плачевное состояние. Китай наступает ему на пятки

Общество

16 сентября 2022, 22:29

Российский реестр СМИ-иноагентов сократился

Мир

16 сентября 2022, 22:10

Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением

Общество

16 сентября 2022, 22:09

Алкоголь предложили включить в параллельный импорт

Подмосковье

16 сентября 2022, 21:59

Подмосковье поделится опытом с регионами на конференции «Энергетическая и коммунальная инфраструктура»

Читать 360tv в

Ежегодная конференция Минэнергетики Московской области «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы» состоится 22–23 сентября 2022 года. Мероприятие пройдет в расширенном формате в рамках регионального Дня Минстроя России.

Опыт Московской области, отмеченный в ежегодном рейтинге IQ городов, представляет высокую ценность для других субъектов Росии. Представители Подмосковья поделятся с участниками из других регионов передовыми решениями.

Реклама

Участников конференции ждут пленарное и панельные заседания, круглые столы, деловая гостиная «От первого лица», презентации передовых компаний отрасли, подписание соглашений, выставка производителей оборудования и многое другое.

Реклама

В повестку деловой программы этого года включены темы «Государственное регулирование», «Импортозамещение», «Умный город — Умная страна», «Новый стандарт Умного города/ IQ городов», «Государственная поддержка и источники финансирования», «Цифровые технологии в энергетике и ЖКХ» и другие.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама