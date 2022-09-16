Подмосковье поделится опытом с регионами на конференции «Энергетическая и коммунальная инфраструктура» | 360°

Подмосковье 16 сентября 2022, 21:59 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье поделится опытом с регионами на конференции «Энергетическая и коммунальная инфраструктура»

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Ежегодная конференция Минэнергетики Московской области «Энергетическая и коммунальная инфраструктура Подмосковья: достижения, задачи и перспективы» состоится 22–23 сентября 2022 года. Мероприятие пройдет в расширенном формате в рамках регионального Дня Минстроя России.

Опыт Московской области, отмеченный в ежегодном рейтинге IQ городов, представляет высокую ценность для других субъектов Росии. Представители Подмосковья поделятся с участниками из других регионов передовыми решениями.

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Участников конференции ждут пленарное и панельные заседания, круглые столы, деловая гостиная «От первого лица», презентации передовых компаний отрасли, подписание соглашений, выставка производителей оборудования и многое другое.

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В повестку деловой программы этого года включены темы «Государственное регулирование», «Импортозамещение», «Умный город — Умная страна», «Новый стандарт Умного города/ IQ городов», «Государственная поддержка и источники финансирования», «Цифровые технологии в энергетике и ЖКХ» и другие.

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