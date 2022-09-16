Подмосковье поделится опытом с регионами на конференции «Энергетическая и коммунальная инфраструктура» | 360°

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Мир
16 сентября 2022, 23:31
США призвали готовиться к «идеальному шторму» из-за Украины
Подмосковье
16 сентября 2022, 23:30
Пациент больницы в Звенигороде снова встал на ноги благодаря уникальной операции
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Мир
16 сентября 2022, 23:09
Передачу немецких активов «Роснефти» под внешнее управление назвали экспроприацией
Подмосковье
16 сентября 2022, 22:56
Котельную в микрорайоне «Полево» реконструируют в Истре
Происшествия
16 сентября 2022, 22:53
Проверку начали в Коломне после пожара в жилом доме
Мир
16 сентября 2022, 22:34
Американский флот пришел в плачевное состояние. Китай наступает ему на пятки
Общество
16 сентября 2022, 22:29
Российский реестр СМИ-иноагентов сократился
Мир
16 сентября 2022, 22:10
Генассамблея ООН разрешила Зеленскому выступить с видеообращением
Общество
16 сентября 2022, 22:09
Алкоголь предложили включить в параллельный импорт