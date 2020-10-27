Подмосковье поделится опытом переработки мусора с Псковской областью

Таких в регионе уже 12. А строительство заводов по термической обработке позволит окончательно решить проблему мусора. При этом Подмосковье отправляет на переработку не только свои, но и столичные отходы.

Вместе с командой администрации Псковской области мы приехали, чтобы перенять опыт по строительству экотехнопарков и современных полигонов Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что до 2023 года в Псковской области планируют возвести экотехнопарк, который сможет принять региональный мусор, и попросил поделиться опытом. Андрей Воробьев отметил, что это был непростой путь. И работа еще продолжается.

Вместе они посетили подмосковный центр управления регионом, чтобы посмотреть, как там отрабатывают обращения, просьбы и жалобы жителей. Именно ЦУР позволяет держать под контролем все направления.

Сейчас повестка, конечно, сосредоточена на спасении жизней и на здравоохранении. Но жизнь продолжается. И мы должны думать о хозяйстве, порядке, развитии территорий Андрей Воробьев.

В центре управления регионом Михаилу Ведерникову показали, как работает каждый блок — от приема обращений до контроля исполнения. Теперь опыт цифровизации процессов Подмосковья реализуют и в Псковской области.

Всего несколько лет назад в Подмосковье работало 39 полигонов. Тогда не было технологий переработки отходов. Они по старинке хранились в земле. К началу лета этого года в области закрыли 29 полигонов, а к зиме 2021-го не останется ни одного.

Сейчас им на смену пришли безопасные комплексы переработки отходов. Московскую область уже называли российским лидером по темпам мусорной реформы.