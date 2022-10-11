Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме | 360°

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11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

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Российская энергетическая неделя пройдет с 12 по 14 октября в Москве. Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин представит регион на международном форуме.

Специалисты отрасли, государственные деятели, представители бизнеса и средств массовой информации из России и других стран съедутся в Москву, чтобы обсудить перспективы развития энергетики. Подмосковье поделится своим опытом и проектами в этой сфере.

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Александр Самарин выступит на сессии «Технологический суверенитет: кооперация науки, бизнеса и государства». Он расскажет, как создать инженерные команды, которые способны создавать сложные системы, работающие на глубоких фундаментальных знаниях. Подмосковье поделится с коллегами опытом оперативного реагирования на новые технологические вызовы. Участники сессии вместе попытаются найти ответы на сложные вопросы сегодняшнего дня.

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В этом году форум планируют посетить 16 иностранных министров из Азербайджана, Алжира, Венгрии, Венесуэлы, и других стран. Участие в сессии примут 50 глав дипломатических корпусов, а также официальные лица Узбекистана и Абхазии. Основные мероприятия запланированы на 12 и 13 октября.

Ранее глава Минэнергетики Александр Самарин рассказал, что в течение пяти лет в Подмосковье отремонтируют 153 участка теплосетей и 107 котельных. Также, с начала года в регионе проводится активная работа для повышения надежности снабжения электричеством. За это время в одном только Одинцове успели заменить порядка 4,5 километра воздушных и кабельных линий ЛЭП. Все работы проводятся под руководством Министерства энергетики Московской области.

Электричество

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