Подмосковье поделится опытом в сфере закупок с регионами России на выставке «Госзаказ»

Ежегодный всероссийский форум-выставка «Госзаказ» стартовал на ВДНХ. Подмосковье поделится своим опытом цифровизации в сфере закупок и торгов.

Источник фото: forum-goszakaz.ru

На ВДНХ проходит форум-выставка «Госзаказ». Это самое крупное событие в России в сфере закупок. В прошлом году оно не состоялось из-за пандемии, поэтому регионы делятся достижениями за два прошедших года.

Подмосковье на своем стенде представило целую цифровую экосистему по проведению торгов и закупок. В регионе разработали портал с информацией об исполнении контрактов. Его внедрили в 2017 году.

«Московская область представлена стендом достаточно ярким, здесь представлена экосистема Московской области. Это и торги, и электронный магазин, и благотворительные ресурсы. Представлена концепция, которая позволяет контролировать как доходы, так и расходы региона», — пояснил Иван Тарачанов, начальник отдела комитета по конкурентной политике Московской области.

В Подмосковье ежегодно заключается 400 тысяч контрактов. Все это контролирует беспристрастная машина. Любое ведомство в режиме реального времени может проверить на портале, на каком этапе идет работа.

«Мы поставили перед собой задачу исключить бумажный документооборот на этапе исполнения контрактов. За три года мы практически 100% охватили, все контакты. Какой эффект? В первую очередь выстраивается прозрачность между заказчиками и исполнителями. Электронный документооборот оцифровывает все действия и заказчика, и исполнителя», — уточнил Виктор Королихин, председатель контрольно-счетной палаты Московской области.

Об эффективности электронных систем говорят цифры.

«За семь лет существования этой системы она сэкономила областному бюджету 150 миллиардов рублей. И это колоссальная сумма», — рассказал Иван Тарачанов, начальник отдела комитета по конкурентной политике Московской области.

Онлайн в Подмосковье можно снять или купить помещение для бизнеса, заняться благотворительностью. Все эти действия можно выполнить с помощью проверенных, надежных систем.

Чтобы участники выставки могли ознакомиться со всеми сервисами, возле стенда Подмосковья разместили интерактивную панель.

Деловая программа форума очень насыщена — заседания, круглые столы. Участники уже заключают новые контракты. Выставка на ВДНХ выставка продлится с 24 по 26 марта.