Подмосковье 23 июня 2023, 09:20 Подмосковье поделится опытом инвестиционной работы с другими регионами Антон Чернов

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Двухдневная стажировка для руководителей Агентств инвестиционного развития из разных городов России началась в Подмосковье. Регион поделится с коллегами опытом поддержки новых проектов и работы с инвесторами.

Подмосковье стало первым в России, внедрившим все пять элементов нового Регионального инвестиционного стандарта, призванного стандартизировать и активизировать работу с инвесторами.

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«Инвестиционная работа у нас в регионе ведется системно. Мы стараемся все делать монолитно, чтобы инвестору не нужно было разбираться, кто и как решает его вопрос. Для него все должно быть просто: обратился — получил результат», — говорит первый заместитель министра инвестиций, промышленности науки Московской области Евгений Подлипенский.

«Мы стараемся максимально сократить для инвесторов сроки предоставления услуг. Например, алгоритм получения разрешения на строительство в Подмосковье составляет 235 дней с момента предоставления ему земельного участка — это самые короткие сроки по России», — добавил врио директора АНО «АИР» Игорь Чирков.

Системный подход к инвестиционной работе дает свои результаты — ежегодно Подмосковье реализует около 450 проектов.

«Мы работаем по принципу одного окна — полностью сопровождаем весь процесс реализации инвестиционных проектов. Также, мы помогаем узнать, какие меры поддержки подходят для реализации каждого проекта, рассчитать возможный размер суммы субсидии или гранта», — отметил генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Регион вошел в первую тройку по России по этому показателю.

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