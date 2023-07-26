26 июля 2023, 17:44
Подмосковье поделилось с регионами России опытом внедрения нейросети для контроля чистоты
Подмосковье поделилось опытом использования искусственного интеллекта в содержании и контроле чистоты территорий с коллегами из других регионов. Руководители ГУСТ Светлана Аитова выступила на всероссийском форуме «Умный город» в Уфе.
По словам главы ведомства, ГУСТ контролирует свыше 55 тысяч объектов. Это более 14 тысяч дворов, около пяти тысяч общественных пространств, 19,5 тысячи детских и спортивных площадок и многое другое. В прошлом году на вооружении управления появилось шесть автомобилей с камерами с искусственным интеллектом. Кроме того, с января этого года 1440 камер отслеживают перемещение и сброс отходов в неположенных местах.
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«С января 2023 года 1440 камер системы „Савант“ с помощью которой мы отслеживаем перемещение и сброс ОССиГ. Кроме того, используем более 1300 камер „Безопасный регион“. Искусственный интеллект помог повысить кратность инспектируемых территорий в 20 раз, а количество точечно выявляемых дефектов возросло в 18 раз», — сказала она.
Также министр рассказала о планах по расширению нейросети. Так, до конца года комплексами фиксации дефектов оборудуют еще шесть машин.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов. За полгода жители подали более 330 тысяч жалоб и предложений, касающихся придомовых территорий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
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