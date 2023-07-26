Подмосковье 26 июля 2023, 17:44 Подмосковье поделилось с регионами России опытом внедрения нейросети для контроля чистоты ГУСТ

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Подмосковье поделилось опытом использования искусственного интеллекта в содержании и контроле чистоты территорий с коллегами из других регионов. Руководители ГУСТ Светлана Аитова выступила на всероссийском форуме «Умный город» в Уфе.

По словам главы ведомства, ГУСТ контролирует свыше 55 тысяч объектов. Это более 14 тысяч дворов, около пяти тысяч общественных пространств, 19,5 тысячи детских и спортивных площадок и многое другое. В прошлом году на вооружении управления появилось шесть автомобилей с камерами с искусственным интеллектом. Кроме того, с января этого года 1440 камер отслеживают перемещение и сброс отходов в неположенных местах.

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«С января 2023 года 1440 камер системы „Савант“ с помощью которой мы отслеживаем перемещение и сброс ОССиГ. Кроме того, используем более 1300 камер „Безопасный регион“. Искусственный интеллект помог повысить кратность инспектируемых территорий в 20 раз, а количество точечно выявляемых дефектов возросло в 18 раз», — сказала она.

Также министр рассказала о планах по расширению нейросети. Так, до конца года комплексами фиксации дефектов оборудуют еще шесть машин.

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