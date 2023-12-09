Подмосковье 09 декабря 2023, 18:15 Подмосковье поделилось с регионами опытом вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель МИО МО

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Министерство имущественных отношений Московской области поделилось с российскими регионами опытом вовлечения в оборот неиспользуемых сельхозземель. В совещании в виде видеоконференции приняли участие 430 представителей, отвечающих за земельный надзор.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Антон Кармазин отметил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции по проверкам сельхозземель. Практики региона являются лучшими в стране.

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«В этом году обследовано 27,2 тысячи земельных участков общей площадью 654,1 тысячи гектаров, нарушения выявлены на 16,6 тысячи, общая площадь которых составляет 284,4 тысячи гектаров», — рассказал Антон Кармазин.

Он подчеркнул, что если собственник не использует землю на протяжении трех лет, то она может быть изъята по решению суда. На сегодняшний день изъятию подлежат 513 участков площадью 21,7 тысячи гектаров.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что в этом году 38 участков сельхозземли были вовлечены в хозоборот.

«Для сравнения: с 2016 по 2023 годы всего было изъято 36 участков», — указала Наталья Адигамова.

Она добавила, что контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения продолжат в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач.

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