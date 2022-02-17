Подмосковье поделилось с другими регионами опытом оцифровки строек

Все стройки уже оцифровали в Подмосковье, а это значит, что жители смогут узнать информацию о них с помощью телефона, планшета или компьютера. Регион поделился своим опытом на всероссийской платформе «Смартека».

На сайте опубликовали практику работы Главгосстройнадзора Подмосковья. Теперь опыт внедрения AR-технологии смогут перенять и другие регионы.

В Подмосковье оцифровали более трех тысяч строек — их разместили на единой интерактивной карте. Это подчеркнул министр государственного надзора в строительстве региона Артур Гарибян.

Жители могут узнать о строительстве любого объекта в Подмосковье, воспользовавшись AR-функцией и просто наведя камеру телефона Артур Гарибян.

Платформа «Смартека» позволяет регионам сотрудничать и обмениваться опытом.

«Она дает возможность рассказать о наших успешных кейсах другим субъектам России», — отметил Гарибян.

Узнать подробности о практике Главгосстройнадзора можно по ссылке.