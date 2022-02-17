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    17 февраля 2022, 12:50

    Подмосковье поделилось с другими регионами опытом оцифровки строек

    Анастасия Аброськина

    Все стройки уже оцифровали в Подмосковье, а это значит, что жители смогут узнать информацию о них с помощью телефона, планшета или компьютера. Регион поделился своим опытом на всероссийской платформе «Смартека».

    Подмосковье поделилось с другими регионами опытом оцифровки строек | Изображение 1

    На сайте опубликовали практику работы Главгосстройнадзора Подмосковья. Теперь опыт внедрения AR-технологии смогут перенять и другие регионы.

    В Подмосковье оцифровали более трех тысяч строек — их разместили на единой интерактивной карте. Это подчеркнул министр государственного надзора в строительстве региона Артур Гарибян.

    Жители могут узнать о строительстве любого объекта в Подмосковье, воспользовавшись AR-функцией и просто наведя камеру телефона

    Артур Гарибян.

    Платформа «Смартека» позволяет регионам сотрудничать и обмениваться опытом.

    «Она дает возможность рассказать о наших успешных кейсах другим субъектам России», — отметил Гарибян.

    Узнать подробности о практике Главгосстройнадзора можно по ссылке.