Подмосковье 17 апреля 2023, 13:55 Подмосковье поделилось опытом в земельно-имущественной сфере с делегацией из Мордовии Министерство имущественных отношений МО

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Московская область поделилась опытом с делегацией из Мордовии во главе с министром земельных и имущественных отношений республики Андреем Мищенко. Рабочий визит в Подмосковье длился два дня.

«Мы коллегам максимально рассказали и показали, как оказываем комплексные услуги по земле и имуществу в электронном виде, как успешно внедрили „Госключ“ и взаимодействуем с Росреестром, как в регионе проводится кадастровая оценка земельных участков и объектов капстроительства», — сообщила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

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По ее словам, Минимущество в Мордовии создали в октябре прошлого года. Молодому ведомству предстоит перевести в онлайн большинство земельных услуг и создать единые стандарты работы.

Специалистам из Мордовии показали Центр управления регионом (ЦУР). Им рассказали о муниципальном земельном контроле и о приложении «Проверки Подмосковья». Также гости узнали о внедрении в работу Единой информационной системы в сфере управления государственным и муниципальным имуществом. Благодаря проекту сократились сроки оказания услуг.

«Земельно-имущественное направление правительства Московской области весьма показательно в работе, внедрены многие современные цифровые сервисы», — заявил Мищенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата.

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